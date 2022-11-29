В краевом центре возводят 18 учреждений более чем на 23 тысячи мест Фото: krd.ru

Мэр Краснодара поручил увеличить темпы строительства школ и количество людей на объектах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в краевом центре возводят 18 учреждений на 23 тысячи 191 место. Уже в 2023 году в городе планируют ввести в эксплуатацию 10 школ на 5 тысяч 225 мест. Кроме того, специалисты проектируют еще 22 общеобразовательных учреждения.

Глава города отметил необходимость увеличивать темпы работ и количество людей на стройплощадках.

- Неделя простоя на любой стройке - это уже чрезвычайная ситуация. За каждым объектом должен быть закреплен отдельный сотрудник, постоянно мониторьте ситуацию, - сказал на совещании Евгений Наумов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре подрядчики затягивают сроки по строительству школы и двух детских садов. Учреждения возводят в поселке Знаменском и Новознаменском.