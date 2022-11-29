Массовую гибель животных зафиксировали в четырех районах Кубани Фото: соцсети

На Кубани озвучили причину массовой гибели фазанов и зайцев. Животные отравились зерновыми приманками, используемыми фермерами для борьбы с грызунами.

Напомним, гибель зайца-русака и северокавказского фазана заметили с 21 ноября в Выселковском, Ейском, Новопокровском и Щербиновском районах. Исследования показали, что причиной стали работы по борьбе с грызунами.

В настоящее время по факту массовой гибели животных в четырех районах Кубани полиция организовала проверку, сообщили «Краснодарским известиям» в краевом минприроды.