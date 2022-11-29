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НовостиОбщество29 ноября 2022 11:52

Самую первую елку в Краснодарском крае установили в Сочи

Она появилась на центральной площади
Ангелина НАЗАРЧУК
В ближайшее время на центральной площади будет по-настоящему празднично.

В ближайшее время на центральной площади будет по-настоящему празднично.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи установили самую первую елку в Краснодарском крае 29 ноября. Пышная красавица появилась по традиции на центральной площади. В этому году елку решили украсить большими белыми шарами. Специалисты продолжают монтировать подсветку. В ближайшее время на центральной площади будет по-настоящему празднично.

- Чувствуется, что скоро Новый год. Хотя 31 декабря будет через месяц, праздничное настроение появилось уже сейчас, - делится своими впечатлениями местный житель Сочи Олег Умаров. Он видел, как устанавливают елку и развешивают игрушки.

Ранее сообщалось, что во всех районах будут созданы тематические новогоднии локации в Сочи 2023. Установят световые инсталляции, фотозоны и иллюминацию. Сочи к празднику украсят более 400 светодиодных конструкций.