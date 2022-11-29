Расследование завершено Фото из архива КП

Жительницу Новороссийска осудят за попытку сбыть полкилограмма наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 37-летняя жительница купила бесконтактным способом партию наркотиков. Полицейские обнаружили вещества при обыске в машине под пассажирским сиденьем. Женщина спрятала в салоне авто 90 свертков.

Позже при проверке арендованной жительницей квартиры полицейские нашли наркотики, упакованные в гипсовые слепки и полиэтиленовые свертки. Всего у женщины обнаружили более 500 граммов запрещенных веществ.

- На период предварительного следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следственным подразделением УМВД России по городу Новороссийску собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Теперь женщине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.