Злоумышленники использовали популярную схему для завладения денежными средствами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее пенсионерка взяла в кредит 600 тысяч рублей и перевела мошенникам. Злоумышленники использовали популярную схему для завладения денежными средствами.

- Накануне ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее персональные данные попали в руки к аферистам, которые теперь пытаются оформить на ее имя кредит, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Незнакомцы настоятельно рекомендовали гражданке отправиться в отделение одного из банков Краснодара, чтобы там самостоятельно взять взаймы крупную сумму, после чего перевести ее на «безопасный» счет. Так она и поступила.

Оказалось, что деньгам потерпевшей ничего не угрожало. Однако кредитные деньги она уже перевела аферистам.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», номера, с которых звонили незнакомцы, уже не раз были указаны местными жителями. Они были использованы в 33 аналогичных эпизодах мошенничества.