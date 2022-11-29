Краснодарский ресторан попал в рейтинг лучших заведений мира Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Краснодарский ресторан попал в рейтинг лучших заведений мира. Международный рейтинг La Liste 2023 из тысячи заведений составляют по рекомендациям путеводителей, публикациям в СМИ и отзывам профессиональных шеф-поваров.

Так, краснодарский ресторан при оценивании набрал 77 баллов из 100. Кроме краевого центра, в рейтинг вошли рестораны из Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

А лучшим отечественным заведением признан московский ресторан, набравший 95,5 баллов из 100.

Международный рейтинг La Liste 2023 составляют с 2015 года в Париже. Всего он включает 20 тысяч ресторанов из 195 стран.