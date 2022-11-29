По просьбе жителей в Павловской построили новый сквер

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новое общественное пространство появилось в станице Павловской. Об этом журналистам сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что в начале этого года с просьбой о реконструкции сквера к нему обратились местные жители. Средства на эти цели выделили по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Общественное пространство, расположенное в районе пересечения улиц Ленина и Гладкова в станице Павловской, занимает порядка 8,3 тысяч квадратных метров.

- Старый сквер предстал перед станичниками в новом облике. Вместо неухоженной площадки появилась комфортная, благоустроенная территория – площадь для мероприятий, детские площадки с игровыми комплексами, прогулочная аллея и зоны отдыха, – написал Вениамин Кондратьев в своих социальных сетях.

Кроме того, добавил глава региона, в сквере постелили новую тротуарную плитку, установили лавочки, новые столбы уличного освещения, а также посадили деревья и кустарник.

Всего в Краснодарском крае за пять лет благоустроили порядка 1200 парков, скверов и других зеленых зон. В этом году будут обновлены более 200 общественных пространств.