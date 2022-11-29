Губернатор Кубани посетил выставку Союза казачьей молодежи региона

Выставка открылась в театре драмы им. М. Горького в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Выставка Союза казачьей молодежи Кубани открылась в Краснодаре. Мероприятие посетил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Всего участниками съезда стали более тысячи человек. Это атаманы казачьих школ и корпусов, ученики из районов края, казаки-наставники. Для участников выставки организовали работу тематических площадок, в том числе мультимедийных.

- Активной молодежи интересны передовые технологии, и ребята сами готовы участвовать в их разработке. Мы должны поддержать это стремление, которое по итогу будет способствовать развитию региона. Необходимо активнее использовать возможности виртуального мира в воспитании и образовании детей, чтобы передавать и сохранять историю из поколения в поколение, - отметил глава региона.

На мероприятии, в частности, заработал мобильный мультимедийный музей истории казачества, выставки оружия военно-исторического клуба «Наследники победы» и «Народное достояние Кубани» парка «Россия моя история».

Отмечается, что для участников организованы мастер-классы от Центра детского и юношеского технического творчества «Кванториум».

- Наставники расскажут о системе допобразования, благодаря которому ребят учат собирать и пилотировать беспилотники, постигать основы робототехники, конструировать роботов, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.