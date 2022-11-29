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НовостиКарта Кубани29 ноября 2022 13:19

В Геленджике построят новый парк на Тонком мысе в 11 га

Главгосэкспертиза одобрила проект общественной территории
Светлана ОВДЕЙ
Новый парк построят на Тонком мысе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый парк построят на Тонком мысе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Геленджике построят новый парк на Тонком мысе. Главгосэкспертиза одобрила проект общественной территории.

Создание нового парка с самой северной точке курорта поддержали жители во время рейтингового голосования в 2020 году. Территория займет площадь в 11 гектаров.

В новом парке специалисты подготовят прогулочную, спортивную и детскую зоны со спортивными и игровыми комплексами и аттракционами. Кроме того, здесь появятся фонтаны и велодорожка. Общественную территорию оснастят освещением и озеленят.

Застройщиком объекта выступает управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Геленджика.