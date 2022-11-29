В Геленджике построят новый парк на Тонком мысе в 11 га

Новый парк построят на Тонком мысе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Геленджике построят новый парк на Тонком мысе. Главгосэкспертиза одобрила проект общественной территории.

Создание нового парка с самой северной точке курорта поддержали жители во время рейтингового голосования в 2020 году. Территория займет площадь в 11 гектаров.

В новом парке специалисты подготовят прогулочную, спортивную и детскую зоны со спортивными и игровыми комплексами и аттракционами. Кроме того, здесь появятся фонтаны и велодорожка. Общественную территорию оснастят освещением и озеленят.

Застройщиком объекта выступает управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Геленджика.