Жителям хутора Тверской впервые понадобились смартфоны

Фото предоставлено пресс-службой МТС

Компания имеет собственную программу цифровизации малых и удаленных поселков Кубани. Только за последние три месяца связь и интернет появилась благодаря МТС, кроме Тверского, в хуторах Водный, Большая Лопатина, Беликов, в поселке Красная Заря. Чаще всего в таких населенных пунктах связи либо нет вообще, либо сигнал очень неустойчивый, поэтому местным жителям приходится искать места, откуда можно позвонить.

Собственная программа цифровизации малых населенных пунктов края продолжается в МТС уже более пяти лет. За это время около 300 тысяч кубанцев, проживающих в горных и труднодоступных местах, были обеспечены устойчивой связью и качественным интернетом.