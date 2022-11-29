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НовостиОбщество29 ноября 2022 13:42

Жителям хутора Тверской впервые понадобились смартфоны

МТС первой обеспечила хуторян мобильной связью и интернетом
Василина КОПЫЛОВА
Фото предоставлено пресс-службой МТС

Фото предоставлено пресс-службой МТС

Компания имеет собственную программу цифровизации малых и удаленных поселков Кубани. Только за последние три месяца связь и интернет появилась благодаря МТС, кроме Тверского, в хуторах Водный, Большая Лопатина, Беликов, в поселке Красная Заря. Чаще всего в таких населенных пунктах связи либо нет вообще, либо сигнал очень неустойчивый, поэтому местным жителям приходится искать места, откуда можно позвонить.

Собственная программа цифровизации малых населенных пунктов края продолжается в МТС уже более пяти лет. За это время около 300 тысяч кубанцев, проживающих в горных и труднодоступных местах, были обеспечены устойчивой связью и качественным интернетом.