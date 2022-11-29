Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 ноября 2022 13:57

В Новороссийске водитель Jaguar сбил женщину с ребенком в коляске

Маму с малышом доставили в больницу для обследования
Светлана ОВДЕЙ
Маму с малышом доставили в больницу для обследования Фото: t.me/gibdd_nvrsk

Маму с малышом доставили в больницу для обследования Фото: t.me/gibdd_nvrsk

В Новороссийске водитель Jaguar сбил женщину с ребенком в коляске. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Новороссийска.

ДТП произошло во вторник, 29 ноября, на улице Суворовской. 59-летний водитель Jaguar при повороте направо на улицу Снайпера Рубахо сбил 39-летнюю женщину. Она, в свою очередь, шла по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с малышом в коляске.

Уточняется, что женщину с ребенком доставили в городскую больницу №1 Новороссийска для обследования.