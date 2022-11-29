Маму с малышом доставили в больницу для обследования Фото: t.me/gibdd_nvrsk

В Новороссийске водитель Jaguar сбил женщину с ребенком в коляске. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Новороссийска.

ДТП произошло во вторник, 29 ноября, на улице Суворовской. 59-летний водитель Jaguar при повороте направо на улицу Снайпера Рубахо сбил 39-летнюю женщину. Она, в свою очередь, шла по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с малышом в коляске.

Уточняется, что женщину с ребенком доставили в городскую больницу №1 Новороссийска для обследования.