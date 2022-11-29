День открытых дверей в Ушаковке побил все рекорды

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

В Государственном морском университете им. адмирала Ф. Ф. Ушакова прошел День открытых дверей для абитуриентов и их родителей. Большинство из них выбрали именно Ушаковку по многим причинам.

Это и современная, поражающая воображение материально-техническая база, и уровень образования и подготовки преподавательского состава, и перспективы дальнейшего трудоустройства с достойной оплатой труда.

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Гости получили ответы на все волнующие вопросы, осмотрели все помещения вуза – от кубриков и столовой до Берегового учебно-тренажерного центра и лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием. А также узнали о ближайших грандиозных планах – строительстве Технопарка.

- Реализация этой амбициозной задачи еще больше повысит уровень и качество образования специалистов, которых готовит вуз. Кроме того, новоселье в новом корпусе, строительство Технопарка - лишнее доказательство того, насколько стремительно развивается университет, предлагая курсантам только все самое передовое. Таким образом, мы не только обеспечиваем высококвалифицированные кадры для отрасли, но привлекаем молодых людей в науку, - уверен проректор ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова, доктор технических наук, профессор Евгений Хекерт.

Отдельный интерес вызвал проект «Большой университет», благодаря которому можно сразу после окончания обучения по программам среднего профессионального образования, по результатам вступительного испытания, продолжать осваивать специальности уже в университете.

- Мой сын закончил девятыйкласс, поступать только через два года, но мы уже сегодня знаем на 100%, что это будет Ушаковка. Поэтому, когда прочитали о Дне открытых дверей, специально приехали из Москвы, чтобы все увидеть своими глазами. В итоге не разочаровались, остались под большим впечатлением. Нам и город очень понравился, и вуз - самый лучший. Надеемся, получится поступить, - поделился отец абитуриента из столицы Иван Петрович.

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Курсанты тоже активно участвовали в мероприятии: помогали в проведении экскурсий, рассказывали абитуриентам и их родителям про учебу и быт, отвечали на вопросы и стали лучшей рекламой любимого вуза.