В Калининском районе Кубани обновили парк Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Калининском районе Кубани обновили парк. Общественную территорию благоустроили по улице Ленина в станице Калининской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы в парке рассчитаны в два этапа. На первом из них специалисты уложили новую плитку, установили, скамейки, перголы и подготовили детский игровой комплекс с резиновым покрытием.

Отмечается, что в парке оградили памятники участникам Великой Отечественной войны, установили топиарные фигуры, декоративные светильники и озеленили территорию.

Всего с 2017 года в Краснодарском крае обновили более 1,2 тысячи парков и скверов. В 2022 году в регионе планируют благоустроить свыше 200 общественных территорий.