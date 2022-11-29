В новые инфраструктурные проекты планируют вложить более 20 млрд рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый терминал планируют открыть в аэропорту Сочи в 2026 году. Об этом сообщил директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика» Александр Никонов, пишет ТАСС.

В настоящее время специалисты разрабатывают мастер-план по проектированию новой инфраструктуры воздушной гавани. Завершить его планируют в 2023 году.

- Далее приступим к проектированию новой аэропортовой инфраструктуры, включая новый аэровокзальный комплекс. Таким образом, амбициозные планы нацелены на ввод в эксплуатацию новых объектов к 2026 году, - отметил Александр Никонов.

Всего в новые инфраструктурные проекты планируют вложить более 20 миллиардов рублей. Отмечается, что из них 15 миллиардов уйдут на подготовку нового терминала и привокзальной площади.