Канатную дорогу гондольного типа построят в горах Сочи

Канатную дорого гондольного типа построят в горах Сочи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Канатная дорога гондольного типа появится в горах Сочи. Главгосэкспертиза одобрила проект по четвертой очереди реконструкции Горно-туристического центра. Он включает третий этап строительства - объединение курортов «Альпика-Сервис» и «Горки Город».

В крае планируют проложить сеть велодорожек, более тысячи километров пешеходных экологических маршрутов, построить единый для курортов визит-центр и развить горнолыжную инфраструктуру.

Так, в трех километрах от села Эсто-Садок Сочи на северном склоне горного хребта Аибга появится канатная дорога гондольного типа. Ее протяженность составит более двух километров. А в час канатная дорога сможет перевозить до 2,4 тысячи человек.

В проекте также учли обводную, промежуточную и приводную станции пассажирской канатной дороги с операторскими, зданием накопителя для гондол, трансформаторными подстанциями и инженерной защитой.