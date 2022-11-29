В Сочи отменили закупку машин дороже 2,7 млн рублей

Прокуратура Сочи остановила закупку муниципальным предприятием дорогостоящего автомобиля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи отменили закупку машин дороже 2,7 миллионов рублей. Прокуратура города провела анализ Единой информационной системы в сфере закупок в деятельности предприятия «Водосток». По результатам проверки были выявлены нарушения законодательства о контрактной системе и о защите конкуренции.

- Предприятие собиралось закупить легковые машины ценой договора более 2,7 миллионов рублей в форме электронного аукциона. При этом в документации при описании объекта закупки использованы критерии, указывающие на его избыточные потребительские свойства, не обусловленные служебной необходимостью и не влияющие на ходовые свойства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Сочи.

Автомобиль должен быть оснащен функцией дистанционного закрытия окон, сенсорным мульти-дисплеем, камерой кругового обзора 360 с симуляцией 3D изображения в реальном времени, складыванием зеркал с брелока, системой автономной автоматической парковки, кнопкой запуска двигателя, бесключевым доступом, кожаным рулем с подогревом и др.

По факту выявленных нарушений директору предприятия прокуратура объявила предостережение. Закупка заказчиком отменена.