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НовостиОбщество29 ноября 2022 15:55

В Сочи отменили закупку машин дороже 2,7 млн рублей

На предприятии «Водосток» прокуратура выявила нарушения
Мария ЧАЛАЯ
Прокуратура Сочи остановила закупку муниципальным предприятием дорогостоящего автомобиля

Прокуратура Сочи остановила закупку муниципальным предприятием дорогостоящего автомобиля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи отменили закупку машин дороже 2,7 миллионов рублей. Прокуратура города провела анализ Единой информационной системы в сфере закупок в деятельности предприятия «Водосток». По результатам проверки были выявлены нарушения законодательства о контрактной системе и о защите конкуренции.

- Предприятие собиралось закупить легковые машины ценой договора более 2,7 миллионов рублей в форме электронного аукциона. При этом в документации при описании объекта закупки использованы критерии, указывающие на его избыточные потребительские свойства, не обусловленные служебной необходимостью и не влияющие на ходовые свойства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Сочи.

Автомобиль должен быть оснащен функцией дистанционного закрытия окон, сенсорным мульти-дисплеем, камерой кругового обзора 360 с симуляцией 3D изображения в реальном времени, складыванием зеркал с брелока, системой автономной автоматической парковки, кнопкой запуска двигателя, бесключевым доступом, кожаным рулем с подогревом и др.

По факту выявленных нарушений директору предприятия прокуратура объявила предостережение. Закупка заказчиком отменена.