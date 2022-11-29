В Краснодаре утвердили проект концессии по строительству трамвайных веток Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре проведут трамвайные ветки в микрорайоны Гидростроителей и Восточно-Кругликовский. Проект концессии утвердили 29 ноября.

- Трамвай в Краснодаре являются самым надежным и удобным способом передвижения. Благодаря механизмам государственно-частного партнерства и поддержке губернатора края Вениамина Ивановича Кондратьева, уверен, у нас получится запустить трамваи в новые микрорайоны, - сообщил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что для реализации проекта нужно будет построить еще одно депо на 150 трамвайных секций. Также 35,6 километров трамвайных путей и приобрести еще пять новых трамваев.

Новые трамвайные ветки пройдут от улицы Трамвайной по улице имени Мачуги. Далее по Автолюбителей и Невкипелого до Снесарева. Кроме того, по улице имени 40-летия Победы — от Героев-Разведчиков до Багряной и от Багряной до Восточного Обхода. Также маршрут построят от существующей трамвайной линии по улице Декабристов до Домбайской.