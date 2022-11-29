В Краснодаре откроют 50 елочных базаров. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани к Новому году откроют 255 елочных базаров. Они будут работать с середины декабря в формате ярмарок и нестационарных торговых объектов.

- Необходимо обеспечить жителей и гостей региона качественной и безопасной продукцией. При этом усилить работу по недопущению несанкционированной торговли. На всех елочных базарах и предновогодних ярмарках у продавцов должны быть документы, - сообщил руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный.

Уточняется, что больше всего торговых объектов откроют в Краснодаре. В городе будут работать 50 елочных базаров. В Анапе запланировали 15 ярмарок. В Новороссийске – 11, а в Геленджике – 8.

На Кубань ели, сосны и пихты привезут из питомников Саратовской, Пензенской, Оренбургской областей и Пермского края. Базары будут работать до 31 декабря.