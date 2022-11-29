В Новороссийске дерево рухнуло на дорогу. Фото: Алексей Одеров.

В Новороссийске из-за сильного ветра деревья рухнули на дорогу. Инцидент произошел на улице Рабочая.

- Дерево не выдержало ветровой нагрузки. Оно упало на дорогу тем самым перегородили проезд автотранспорту, - сообщили начальник городской службы спасения Алексей Одеров.

На место выехали спасатели. При помощи бензопилы они распилили упавшее дерево и освободили проезд.

В ближайшее время порывы ветра усиливается еще больше. Местных жителей и туристов просят быть предельно внимательными и осторожными.