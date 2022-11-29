В Адыгее на строительство парка «Даховская поляна» выделят более 700 млн рублей

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В Адыгее на строительство парка «Даховская поляна» выделят более 700 миллионов рублей. Его планируют создать в урочище Дегуако рядом со станицей Даховской к 2026 году.

- В рамках создания новых инвестплощадок в сфере туризма мы вплотную подошли к реализации проекта многофункционального туристско-рекреационного парка «Даховская поляна». В создание инфраструктуры республика вложит более 700 миллионов рублей. Из внебюджетных источников планируем привлечь свыше 1 миллиарда рублей, - сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Уточняется, что участок, на котором расположится парк, уже передали в собственность республики. Он расположился на площади 75 га. Также планируется присоединение новых участков. В будущем территория «Даховской поляны» может занять до 200 га.

Парк представят в концепции этноаула, где туристы смогут комфортно разместиться и погрузиться в национальный колорит.