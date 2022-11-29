В восточной части Краснодара одновременно строят 4 школы и 11 детсадов

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В восточной части Краснодара одновременно строят 4 школы на 6 тысяч мест и 11 детсадов на 3 тысячи мест. Больше всего социальными объектами застраивают густонаселенные районы.

- Восточная часть города нуждается в социальных объектах. Сейчас проводится активная работа, чтобы продолжить строительство школ, детских садов. Мы прислушиваемся ко всем пожеланиям. К сожалению, воплотить все в одночасье невозможно, - сообщил и.о. директора департамента строительства Александр Мадовский.

Уточняется, что в восточной части Краснодара еще семь детских садов находятся на стадии проектирования.

Кроме того, в Краснодаре департамент архитектуры и градостроительства не выдает разрешения на строительство без проектов планировки. Это предусмотрено законом. При разработке проекта планировки территории учитываются квадратные метры, на которых будут жить люди. Также размещение соответствующего количества социальных объектов.

Комиссия по землепользованию и застройке не пропустит на утверждение проект планировки, который не соответствует градостроительным нормам.