В Сочи проводят конференцию «СМИ в новой реальности». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи в конференции о работе СМИ принимают участие более 100 журналистов. Они приехали на курорт из 25 субъектов России. Эксперты медиаотрасли обсудили информационную безопасность и цифровую грамотность в новой реальности. Одной из главной тем встречи стала борьба с фейками.

- Фейки стали оснащены технически. Они распространяются с бешеной скоростью. Также из прекрепляют ссылкой на огромное количество источников. Тем не менее, базовые принципы в работе остаются прежними. Необходимо постоянно перепроверять источник и факты, - сообщил руководитель международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир.

Уточняется, что в программе слета находится еще 13 выступлений федеральных спикеров.

30 ноября журналисты обсудят кибербезопасность в социальных сетях. Эксперты поговорят о том, как информационные войны влияют на подачу материала.