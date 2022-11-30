Узнали, где будут отключения света в Сочи 30 ноября и 1 декабря 2022 года

В Сочи отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 30 ноября и 1 декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 19:00.

- 30 ноября света не будет в поселке Красная Поляна на улице Калиновая. Также в селе Галицыно на улицах Батайская, Тернопольская, Тбилисская, СНТ «Эдельвейс», Туманяна, Полянская, Псебайская, Тульская, Николаевская, Мостовая, Школьная, Урожайная, Механическая, Чехова, Яблочная, Виноградная, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что электроэнергию отключат и в переулках Банный, Горный, Ахунский, Юбилейный, Теневой, Бригадный, в санатории «Зеленая роща», на улицах Высокогорная, Тимирязева, Целинная, Крымская, Леселидзе, Джапаридзе и в СНТ «Ветеран». Также отключения пройдут в поселках Харциз Первый, Харциз Второй, Отрадное, Солох-аул.

1 декабря свет выключат на улицах Мира, Пограничная, Ереванская, Гусаровская. В переулках Водяной, Васильковый, Коломенский. На улицах Форелевая, Просвещения, Псебайская, Тульская, Николаевская, Дорога на Большой Ахун. Также в поселках Сергей Поле и Волковка.