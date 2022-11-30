В Адыгее застроят новые микрорайоны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Адыгее построят пять жилых микрорайонов. Реализация проекта позволит ввести в эксплуатацию более 1,4 миллиона кв. метров жилья. Новые дома будут отвечать всем требованиям современности. Они появятся на территории республики в ближайшие годы благодаря реализации программы комплексного развития территорий и инфраструктурным бюджетным кредитам.

- Сейчас мы работаем над заключением договоров о комплексном развитии пяти территорий в муниципалитетах Адыгеи. Их общая площадь составит около 215 га. Кроме того, в западной и юго-восточной частях Майкопа появится два новых микрорайона. Это будут благоустроенные, комфортные для проживания территории, - сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Уточняется, что комплексная застройка в новых жилых микрорайонах предполагает создание всей необходимой социальной инфраструктуры. Возведут школы и детские сады. Также появятся поликлиники и спорткомплексы.

Многоэтажки построят с 2022-го по 2025 год.