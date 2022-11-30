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НовостиОбщество30 ноября 2022 4:36

Погода в Адыгее 30 ноября 2022: осадков не предвидится

В Адыгее 30 ноября ночью температура опустится до +1 градуса
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 30 ноября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 30 ноября 2022

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 30 ноября 2022.

В Майкопе 30 ноября погода будет ясная. В последний день осени осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит +9°C. Ветер восточный, 4 м/с. Ночью температура опустится до +1°C. Ветер восточный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет с переменчивой облачностью. В светлое время суток температура воздуха повысится до +13°C. Ветер восточный, северо-восточный, 1 м/с. Ночью столбики термометра достигнут +4°C. Ветер восточный,юго-восточный, 1 м/с.