Погода в Адыгее 30 ноября 2022: осадков не предвидится

Узнали, какой будет погода в Адыгее 30 ноября 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 30 ноября 2022.

В Майкопе 30 ноября погода будет ясная. В последний день осени осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит +9°C. Ветер восточный, 4 м/с. Ночью температура опустится до +1°C. Ветер восточный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет с переменчивой облачностью. В светлое время суток температура воздуха повысится до +13°C. Ветер восточный, северо-восточный, 1 м/с. Ночью столбики термометра достигнут +4°C. Ветер восточный,юго-восточный, 1 м/с.