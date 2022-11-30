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НовостиОбщество30 ноября 2022 5:04

Медучреждения Адыгеи получили 36 тысяч насадок-распылителей для назальной вакцинации от COVID-19

Данный способ защиты выбирают чаще, чем обычный
Валерия ГОДОВНИКОВА
Препарат вводится через ноздри пациента, обеспечивая защиту от вируса. Фото: пресс-служба минздрава Адыгеи

Препарат вводится через ноздри пациента, обеспечивая защиту от вируса. Фото: пресс-служба минздрава Адыгеи

Медучреждения Адыгеи получили 36 тысяч насадок-распылителей для интраназальной вакцинации от коронавируса. Препарат вводится через ноздри пациента, обеспечивая защиту от вируса.

- Мы получили 36 тысяч специальных индивидуальных назальных наконечников для введения вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V»). Уже используем при вакцинации, - сообщили в пресс-службе регионального минздрава. - Ею прививаются активнее, чем обычной.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», пройти данную вакцинацию может каждый желающий. Для этого нужно обратиться в соответствующий пункт по месту жительства.