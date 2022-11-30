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НовостиОбщество30 ноября 2022 5:26

В Адыгее лучшим лектором стал учитель математики

Сергей Левченко будет бороться за звание победителя на Всероссийском этапе конкурса
Валерия ГОДОВНИКОВА
Лучшим лектором в Адыгее стал учитель математики - Сергей Левченко. Фото: личный архив победителя

Лучшим лектором в Адыгее стал учитель математики - Сергей Левченко. Фото: личный архив победителя

В Майкопе завершился региональный этап конкурса «Лига Лекторов». В республике победителем стал учитель математики - Сергей Левченко.

- Экспертный совет оценивал публичное выступление претендентов по нескольким критериям: креативность в форматах преподнесения материала, общая культура лектора, уникальность темы лекции, - рассказали в пресс-службе Майкопского государственного технологического университета.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», впереди Сергея Левченко ожидает Всероссийский этап конкурса. По его итогу будут определены 50 лучших лекторов России. Победители получат денежный приз на развитие своих проектов.