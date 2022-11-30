В Краснодаре увеличат производство грибов до 1,3 тысячи тонн в год

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В Краснодаре завершают второй этап строительства Центра по выращиванию грибов. В него инвестировали порядка 1 млрд рублей. На предприятии планируют увеличить объемы производства.

- Тепличный комплекс собирается производить вешенки и опята. Сейчас на предприятии заканчивают строительство новых цехов, закупку оборудования. Это позволит создать более 80 новых рабочих мест, увеличить планируемую мощность до 1,3 тысячи тонн грибов в год, – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Объект планируют сдать в эксплуатацию в конце 2022 года. Центр также будет производить органический посевной материал.

Кубань входит в тройку регионов по объемам производства грибов в России. На территории Краснодарского края работает три крупных грибоводческих комплекса. Валовое производство шампиньонов во всех категориях хозяйств в 2021 году составило 22,2 тысячи тонн.