Отели на горнолыжных курортах Сочи в зимние праздники забронированы на 65%

В пятизвездочных отелях свободных номеров практически не осталось Фото: Иван ВИСЛОВ

Отели и гостиницы на горнолыжных курортах Сочи в новогодние праздники забронированы на 65%. В администрации заметили, что в этому году туристы приобретают путевки ближе к датам заезда, несмотря на динамическое ценообразование.

- В пятизвездочных отелях свободных номеров практически не осталось, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

На данный момент курорты продолжают активную подготовку к старту зимнего сезона. С 28 декабря по 28 января в Сочи заработает круглосуточный оперштаб во всех городских службах.