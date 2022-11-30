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НовостиОбщество30 ноября 2022 5:56

Отели на горнолыжных курортах Сочи в зимние праздники забронированы на 65%

Курорт завершает подготовку к старту сезона
Ангелина НАЗАРЧУК
В пятизвездочных отелях свободных номеров практически не осталось

В пятизвездочных отелях свободных номеров практически не осталось

Фото: Иван ВИСЛОВ

Отели и гостиницы на горнолыжных курортах Сочи в новогодние праздники забронированы на 65%. В администрации заметили, что в этому году туристы приобретают путевки ближе к датам заезда, несмотря на динамическое ценообразование.

- В пятизвездочных отелях свободных номеров практически не осталось, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

На данный момент курорты продолжают активную подготовку к старту зимнего сезона. С 28 декабря по 28 января в Сочи заработает круглосуточный оперштаб во всех городских службах.