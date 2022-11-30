Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 6:27

В Сочи пообещали благоустроить более 60 пляжей

Мэрия рассмотрела проекты благоустройства береговой полосы
Ангелина НАЗАРЧУК
Девять уже утвердили, еще свыше шестидесяти находятся в разработке.

Девять уже утвердили, еще свыше шестидесяти находятся в разработке.

В Сочи планируют благоустроить более 60 пляжей. Мэр города Алексей Копайгородский рассмотрел комплексные проекты благоустройства береговой полосы. Девять уже утвердили, еще свыше 60 находятся в разработке.

В Мамайке к лету собираются объедините три пляжа под одной управлением. А береговую полосу благоустроят в едином стиле. Также появится общая зона для прогулок протяженностью 600 метров.

- Новые пляжи при поддержке инвесторов появятся также в поселке Якорная Щель и в микрорайоне Бытха, - отметил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.