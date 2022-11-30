В Сочи усилят патрулирование перед въездами в тоннели на трассах А-147 и А-148

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

В Сочи предложили улучшить организацию дорожного движения. Так, в полк ДПС направят предложение с просьбой усилить патрулирование перед въездами в некоторые тоннели на дорогах А-147 и А-148. Кроме этого, в 2023 году на 30-м и 31-м километрах трассы А-149 Адлер – Красная Поляна появятся светофоры. А возле поста ГИБДД на въезде на Мамайку со стороны Дагомыса установят делиниаторы и нанесут новую разметку.

Дорожники попросили соблюдать меры предосторожности при въезде и выезде из тоннелей.

- На въезде в тоннели всегда висят знаки ограничения скорости. Несоблюдение сигналов светофоров, игнорирование разметки, правил перестроения в тоннелях и скоростного режима – главные причины аварий на мостах, путепроводах и в автодорожных тоннелях, - напомнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».