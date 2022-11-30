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НовостиОбщество30 ноября 2022 6:47

В Адыгее более 200 спортсменов приняли участие в турнире по панкратиону

Также в республике прошел турнир среди детей
Валерия ГОДОВНИКОВА
Турнир по борьбе проходил в память Героя Советского Союза Алия Кошева. Фото: УФССП по Республике Адыгея

Турнир по борьбе проходил в память Героя Советского Союза Алия Кошева. Фото: УФССП по Республике Адыгея

В Адыгее завершился Всероссийский турнир по панкратиону. Турнир по борьбе проходил в память Героя Советского Союза Алия Кошева.

Соревнование собрало более 200 спортсменов. Участие приняли представители из 23 регионов нашей страны.

- В рамках данного мероприятия проведен также открытый детский республиканский турнир, в котором состязались более 150 юных спортсменов из 15 регионов России, – рассказали в УФССП Адыгеи.

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