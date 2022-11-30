Жители Краснодара отдали аферисту на хранение под проценты 13 млн рублей

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Полицейские задержали 33-летнего афериста за обман восьми жителей Краснодара на 13 млн рублей.

- В дежурную часть поступило несколько сообщений о мошенничестве. Заявители пояснили, что познакомились через общих знакомых с мужчиной в одном из фитнес-клубов Краснодара. Аферист сумел произвести на них благоприятное впечатление. Восемь потерпевших отдали ему более 13 млн рублей в займы или на хранение под проценты, а позже мужчина перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Подозреваемого задержали в Москве. Им оказался ранее не судимый 33-летний житель Красноярска. В столице он проживал в отеле.