На Кубани горе-мать, задолжавшую по алиментам, нашли при продаже DVD-дисков через телеграм-канал

Работа в данном направлении продолжается

На Кубани по суду годовалого ребенка оставили с отцом, а мать должна была платить алименты. Но женщина всячески избегала исполнения обязанностей перед сыном. Тогда горе-мать стали разыскивать приставы, и нашли в соцсетях.

- Судебному приставу-исполнителю удалось узнать, что должница подписана на один из телеграм-каналов. Там она хотела обменять или продать свою коллекцию DVD-дисков. Сотрудник отделения с аккаунта своей знакомой вышел на связь с горе-мамашей и договорился о встрече. Женщину принудительно доставили должницу в отделение и провели беседу, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

По данным приставов, мать задолжала 55 тысяч на содержание ребенка. Кроме этого, ее оштрафовали за неуплату средств. Если женщина не погасит долг, ей грозит уголовная ответственность.