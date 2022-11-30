Каждое лето пальмам наносит вред бабочка, завезенная в 2014 из Италии вместе с саженцами. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи пальмам начали ставить капельницы. Специалисты это делают для того, чтобы подлечить растения после атаки вредителей. Каждое лето пальмам наносит вред бабочка, завезенная в 2014 из Италии вместе с саженцами. Избавиться полностью от нее пока не получается.

Люди в костюмах дезинфекторов обрабатывают растительность, а потом лечат специальными витаминными растворами.

- Пальмы с гладкими стволами также поедает долгоносик. Если растения не обрабатывать, курорт просто потеряет свой субтропический облик примерно через пять лет, - заявил заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев.

Ранее сообщалось, что в Сочи продолжается обработка пальм от вредителей. С начала 2022 года на препараты было выделено более 9 млн рублей. Около 3000 пальм уже обработали.