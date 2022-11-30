Неделя спорта для маломобильных граждан стартовала в Сочи

Маломобильные местные жители смогут пройти диспансеризацию на дому. Фото: администрация Сочи

В Сочи стартовала неделя спорта для людей с инвалидностью. В городской поликлинике № 4 начали проводить физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро». Также маломобильные местные жители смогут пройти диспансеризацию на дому.

- Ее проведет мобильная бригада отделения медицинской профилактики, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, по поручению мэра города Алексея Копайгородского на курорте развивается безбарьерная среда. На вокзалах и на территории аэропорта предусмотрены все необходимые условия для удобного перемещения пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

В Сочи проживает на менее 35 тысяч людей с инвалидностью.