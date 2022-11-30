Размер компенсации за газификацию домов на Кубани увеличат до 100 тысяч рублей

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С 9 декабря в Краснодарском крае увеличат размер компенсации за газификацию домовладений до 100 тысяч. Кроме этого, будет увеличен перечень льготных категорий.

- В краевой закон внесли изменения депутаты Законодательного собрания по инициативе губернатора. Компенсацию за газификацию подняли до 100 тысяч рублей. Те, кто уже получил выплату в размере 75 тысяч рублей до внесения изменений в Закон края, могут получить оставшуюся часть денег, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Подать заявление можно с 9 декабря. Документы принимаются от жителей, которые провели газ после 17 сентября 2021 года. В перечень льготных категорий также вошли мобилизованные, контрактники, добровольцы СВО и члены их семей.

Для получения выплаты кубанцы могут обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Консультацию по вопросам мер соцподдержки можно получить по номеру горячей линии: 8 (800) 250-55-03.