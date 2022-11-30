В новых школах Сочи открывают отделения самбо

Программа объединяет не менее 22 тысяч сочинских школьников. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский на рабочем совещании обсудил проект «Самбо в школу». На курорте в этом году число занимающихся увеличилось на четверть. Программа объединяет не менее 22 тысяч сочинских школьников.

- Будущих чемпионов у себя, в олимпийском Сочи, всегда поддерживаем, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, в 2022 году на новое оборудование для занятий и оснащение залов было направлено более 900 тысяч рублей из городского бюджета. Еще почти столько же выделили из краевой казны.