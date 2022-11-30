Клиенты РНКБ оплатили налоги и штрафы в кассах и мобильном приложении банка на 1 млрд рублей

До 1 декабря 2022 года жителям России в соответствии с Налоговым кодексом необходимо заплатить имущественные налоги за владение собственностью в 2021 году. С 1 июля 2022 года и по сегодняшний день клиенты РНКБ совершили более 600 тысяч платежей по оплате налогов и штрафов на сумму свыше 1 млрд рублей, из которых в ноябре – свыше 200 тысяч платежей на сумму более 240 млн рублей. 74% платежей были проведены в мобильном приложении и интернет-банке РНКБ.

Отметим, что сумма платежей увеличилась на 40% в сравнении с прошлогодним показателем за аналогичный период, а количество выросло - на 16%. Средний чек платежа в 2022 году составляет 1665 рублей, что на 20% выше прошлогодней суммы.

Самую большую долю составили платежи за транспортный налог физических лиц – 37% от суммы всех платежей, на втором месте земельный налог – 19%, на третьем налог на имущество – 14%.

- В нашем мобильном приложении можно оплачивать налоги в том числе и с помощью qr-кода на квитанции, тогда реквизиты подгружаются автоматически, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Платежи через дистанционные каналы банка очень востребованы нашими клиентами, так как позволяют совершать оплату вовремя и без личного присутствия в офисе.

Сегодня в мобильном приложении и интернет-банке РНКБ ежедневно проходит более 500 тысяч платежей. Через интернет-банк и мобильное приложение РНКБ 24/7 клиенты могут оплатить не только налоги, штрафы или коммунальные услуги, но и совершить платежи в адрес нескольких тысяч предприятий – поставщиков услуг в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае.