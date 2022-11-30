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НовостиОбщество30 ноября 2022 8:07

Свежие вакансии на промпредприятиях предложили жителям Кубани

Работникам обещают достойные зарплаты
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жителям Кубани предложили несколько вакансий на промышленных предприятиях. Работникам обещают полный соцпакет и достойную заработную плату.

Так, например, на ремонтный завод в Кущевском районе требуются слесари механосборочных работ, машинисты крана, электрогазосварщики, комплектовщики. Все подробности можно узнать по телефону: +7 (861) 685-78-05.

А на краснодарский завод «Сатурн» нужны инженеры, технологи, конструкторы, слесари, электромонтеры. Более подробнее о вакансиях по телефону: +7 (861) 252-03-93.

Кроме этого, есть вакансии предприятии «ОДК-Сатурн» города Рыбинска. Завод ищет инженеров, администраторов баз данных, слесарей, токарей, мастеров производственных участков и других специалистов. Работникам предоставляют общежитие или компенсацию за съем жилья. По вакансиям нужно звонить по телефону: +7 (961) 155-39-39.