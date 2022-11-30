Для молодежи: «Ростелеком» в Адыгее поддержал школу студенческого актива «Оштен»

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» в Майкопе поддержал образовательную программу школы студенческого актива «Оштен», направленную на развитие профессионального, творческого и социального потенциала студентов Республики Адыгея. Проект реализуется в рамках региональной программы «Молодежь Адыгеи» при поддержке Фонда президентских грантов на базе Адыгейского государственного университета.

В течение трех дней студенты Адыгейского государственного университета оттачивали свои навыки и получали знания сразу по десяти ключевым темам, таким как «организация мероприятий», «личная эффективность», «наставничество», «ораторское мастерство и лидерство» и другие.

«Поддержка студенческих и школьных проектов — важное направление социальной и образовательной политики нашей компании. Мы надеемся, что развитие в школе “Оштен” поможет учащимся республики не только стать дипломированными специалистами, но и выбрать вторую современную профессию в нашем быстроменяющемся цифровом мире», — отметил Азамат Бжемухов, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: «Ростелеком»

От «Ростелекома» перед студентами выступила эксперт по социокультурному проектированию Евгения Карпанина. В рамках лекции «Маркетинг мероприятий» она рассказала, как эффективно выстраивать маркетинговые активности для продвижения практически любых событий. На встрече представители национального цифрового провайдера познакомили студентов с технологиями компании для онлайн-образования и отметили самых активных участников школы призами.

«Мы в седьмой раз проводим школу студенческого актива “Оштен”. В этом году собрали больше 250 представителей самой активной молодежи республики. Хотим выразить благодарность за поддержку “Ростелекому”, уверены, что наше сотрудничество продолжится на долгосрочной основе», — отметила Анжелика Цимцба, руководитель службы по работе с партнерами Адыгейской региональной организации Российского Союза Молодежи.

«Ростелеком» в Республике Адыгея активно поддерживает культурные и образовательные проекты. Национальный цифровой провайдер сотрудничает с технопарком «Кванториум», вузами, техникумами и школами региона. Получить более подробную информацию о социальной ответственности компании можно на официальном сайте.