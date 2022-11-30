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НовостиЗдоровье30 ноября 2022 8:10

На Кубани за сутки выявили 72 новых случая заболевания COVID-19

Среди новых пациентов насчитывается трое детей
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 72 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели трое детей, самому младшему из которых девять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 28 положительных результатов, в Сочи - 7, в Анапе и Динском районе - по 5, в Армавире - 4. По 3 жителя заболели в Горячем Ключе, Абинском и Усть-Лабинском муниципалитетах, по 2 - в Красноармейском, Крымском и Кущевском районах.

- По одному новому пациенту в Новороссийске, Белореченском, Выселковском, Ейском, Крыловском, Северском, Тбилисском и Успенском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 3 человека. За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент.