За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 72 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели трое детей, самому младшему из которых девять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 28 положительных результатов, в Сочи - 7, в Анапе и Динском районе - по 5, в Армавире - 4. По 3 жителя заболели в Горячем Ключе, Абинском и Усть-Лабинском муниципалитетах, по 2 - в Красноармейском, Крымском и Кущевском районах.

- По одному новому пациенту в Новороссийске, Белореченском, Выселковском, Ейском, Крыловском, Северском, Тбилисском и Успенском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 3 человека. За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент.