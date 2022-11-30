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НовостиОбщество30 ноября 2022 8:26

В Краснодаре временно изменится расписание трамваев №4, 5 и 8

Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей 30 ноября
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре временно изменится расписание трамваев №4, 5 и 8 Фото: krd.ru

В Краснодаре временно изменится расписание трамваев №4, 5 и 8 Фото: krd.ru

В Краснодаре 30 ноября временно изменится расписание трамваев № 4, 5 и 8. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на улице им. Вишняковой.

Так, последние рейсы трамвая № 4 отправятся из Комсомольского микрорайона в 22:09, а от улицы Индустриальной – в 22:19.

Составы № 5 поедут от улицы им. Е. Бершанской в 21:10, а от улицы им. Петра Метальникова – в 22:10.

Трамваи № 8 отправятся от остановки «Хладокомбинат» в 21:31, а от улицы Петра Метальникова – в 22:27.