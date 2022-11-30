Краснодарцы смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ 1 декабря

Сдать тест можно с 11:00 до 14:00 Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Краснодара смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ. Мобильный пункт остановится на Главной городской площади 1 декабря – во Всемирный день борьбы со СПИДом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пройти тестирование желающие жители и гости краевого центра могут в 11:00 до 14:00. Отмечается, что подростков с 15 лет допускают к сдаче без разрешения родителей и опекунов.

Документы при тестировании не требуются. А результат врачи озвучат уже через 20 минут.

- Одна из основных задач акции - привлечь внимание к теме ВИЧ-инфекции и СПИДа, рассказать о мерах защиты от заражения, методах диагностики инфицирования, - отметили в краевом министерстве здравоохранения.