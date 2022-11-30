C 1 декабря на «Розе Хутор» возобновят работу основные подъемники

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

С 1 декабря начнут работу канатные дороги «Олимпия», «Заповедный Лес» и «Кавказский Экспресс». Подъемник «Олимпия» будет работать с 7:00 до 22:00 – для тех, кто проживает в отелях Горной Олимпийской деревни, и с 9:30 до 21:00 для всех гостей курорта. Подняться на смотровую площадку на Роза Пик и полюбоваться заснеженными горными вершинами можно будет до 15:45. Здесь также возобновят работу высокогорные качели и малый подвесной мост.

Передвижение по канатной дороге «Заповедный Лес» будет возможно с 9:30 до 15:30 в направлении наверх, и с 9:30 до 16:30 - вниз. «Кавказский Экспресс» доступен для пешеходов с 9:40 и до 15:45 наверх и с 9:40 до 16:15 вниз.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Также с 1 декабря в Горной Олимпийской деревне будет открыт аттракцион родельбан. Благодаря новой яркой иллюминации он теперь доступен и в темное время суток (с 10:00 до 20:30). Это самое востребованное развлечение в горах Сочи, представляющее собой управляемые сани, которые двигаются по специальной конструкции с поворотами. Длина скоростного спуска родельбана на «Розе Хутор» составляет 1350 метров, он состоит из различных виражей и трех кругов.

Самый высокий уровень прохождения трека над поверхностью земли - 12,6 метра. Управление двухместными санями осуществляется с помощью ручного тормоза, таким образом необходимую скорость движения можно контролировать. Кататься на аттракционе могут дети с 5 лет в сопровождении взрослых. Управлять санями самостоятельно возможно только с 18. На крутых поворотах и возвышенных участках установлены защитные сетки.

Ожидается, что горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» стартует 23 декабря.