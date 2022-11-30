На Кубани гадалка под видом снятия порчи похитила 2 млн рублей

Фото: ГУ МВД РФ по краю

В Апшеронске полицейские задержали гадалку. О мошеннице в полицию сообщила местная женщина.

- 55-летняя женщина рассказала, что познакомилась с гадалкой на улице и отдала ей для проведения специального ритуала по снятию порчи 1800 рублей и ювелирные украшения из золота. В течение года мошенница убеждала потерпевшую, что скоро вернет драгоценности, а потом и вовсе перестала отвечать на звонки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Под видом снятия порчи гадалка заработала 2 млн рублей. Позже стало известно, что все золото мошенница продала и погасила свои долги.

- В отношении 47-летней гадалки возбуждено уголовное дело за мошенничество. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, - добавили в полиции.