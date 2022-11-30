СК «Семья» – в топ-5 по объему текущего строительства жилья на Кубани

Фото предоставлено пресс-службой СК Семья

Строительная компания «Семья» нарастила объемы текущего строительства и усилила позиции в рейтинге застройщиков Краснодарского края. В октябре компания занимала 9-е место по объему текущего строительства в регионе и 59-е в РФ, а в ноябре показатель улучшился до 5-го в регионе и 23-го в РФ.

«По сравнению с 2021 годом мы в три раза нарастили объем текущего строительства и увеличили долю рынка в Краснодарском крае до 6,3%. В этом году мы запустили два знаковых проекта площадью 370 тысяч кв. м. жилья - это ЖК «Друзья» и микрорайон «Тёплые Края». Они соответствуют обновленным стандартам градостроительства: включают в себя соцобъекты, зеленые аллеи и скверы для отдыха, отдельно организованные спортивные площадки. Мы с командой применили иной подход к проектированию, чтобы создать совершенно новый уровень комфорта. Жителям наших домов не нужно будет ждать необходимой инфраструктуры – уже с первой очередью будут вводиться в эксплуатацию школа и детский сад», – сообщил генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков.

В настоящий момент застройщик возводит четыре жилых комплекса общей площадью 540 тысяч квадратных метров. Завершается строительство последней очереди ЖК «Светлоград», состоящего из 32 домов. В центре Краснодара возводится жилой комплекс уровня бизнес-класса «Все Свои», у жителей которого будет собственный двор-парк с пешеходным мостом. В районе пересечения улиц Западный обход и Кудухова идет строительство ЖК «Друзья» – с 9-этажными домами, высокими потолками - 2,85 м и широкими балконами до 1,5 м.

В ст. Елизаветинской на участке 70 га возводится масштабный жилой микрорайон «Тёплые Края». В нем преобладают 9-этажные дома и в небольшом количестве представлены 12-, 14- и 18-этажные секции. Это позволяет снизить плотность населения и уменьшить нагрузку на инфраструктуру. Следовательно, детские и игровые площадки, лифты, ремонт в местах общего пользования – прослужат дольше, их не придется обновлять в первые же годы проживания.

Строительство ведется по закону о долевом строительстве, финансовый партнер – Банк ДОМ.РФ. В каждом проекте СК «Семья» предусматривает социальные объекты: в ЖК «Светлоград» школа и сад уже функционируют, в ЖК «Все Свои» школа строится, детский сад будет введен в эксплуатацию уже в этом году. В ЖК «Друзья» и мкр-не «Тёплые Края» образовательные учреждения строятся.

Согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) СК «Семья» входит в тройку лучших застройщиков Кубани по потребительским качествам жилых комплексов. За 9 лет работы компании свыше 11 500 семей получили ключи от новых квартир. Всего СК «Семья» ввела в эксплуатацию 39 домов общей площадью 407 000 кв. метров без просрочек, при этом 30% из них досрочно.