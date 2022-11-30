Жителям Тбилисского района Кубани отказали в участке для выпаса скота Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Тбилисского района Кубани отказали в участке для выпаса скота. Они не смогли арендовать на новый срок ранее предоставленную им администрацией землю, сообщает «Живая Кубань».

Жители хутора Северин нуждались в земле для выпаса скота. Районная администрация после обращений выделила участок площадью 40 гектаров. Но предоставленная земля, по мнению жителей, считалась зоной экологического бедствия и создавала угрозу жизни и здоровью.

Однако люди согласились на участок после обещаний администрации помочь в уборке земли. Территорию было необходимо расчистить, на что требовалась крупная сумма. Позже арендаторы участка сами привели в порядок его большую часть.

За 90 дней до того, как должен был истечь договор аренды, местная жительница обратилась в администрацию с новым заявлением. Женщина планировала продлить срок на три года. Кроме того, арендатор подала заявление заранее, что добавить «выпас» к назначению участка «сенокошение».

Администрация, в свою очередь, организовала выездное заседание рабочей группы. В июне было решено, что все соарендаторы должны написать заявление о внесении дополнительного разрешения использования участка. Перед этим они должны предоставить коллективное заявление о погашении прошлой аренды.

Арендаторы подали заявление в октябре. Жителям сообщили, что аренда земли погашена, и отказали в продлении срока. Такое решение объяснили тем, что участку еще в апреле присвоено значение «зона развития застройки индивидуальными жилыми домами».

Как объяснил «Живой Кубани» замглавы Тбилисского района, начальник ЖКХ, строительства и архитектуры Алексей Моренко, значение участка изменено в интересах многодетных семей. Кроме того, жители, по его словам, сами отказались от аренды участка.