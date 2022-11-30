Старший лейтенант Мариета Хут награждена дипломом. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

Сотрудница МЧС Адыгеи стала региональным победителем «Диктанта Победы – 2022». Старший лейтенант Мариета Хут награждена дипломом.

- Награждение победителей республиканского этапа международной акции состоялось в региональном отделении партии «Единая Россия» , - рассказали в пресс-службе МЧС Адыгеи. - Отметим, что всего победителями регионального этапа стали пять человек из республиканской столицы и районов республики.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», «Диктант Победы» в этом году провели в четвертый раз. К патриотической акции присоединилось более 1,6 млн человек.