Водитель одного из большегрузов скончался на месте аварии Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в ДТП с двумя фурами погиб 37-летний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне, 29 ноября, на трассе Краснодар - Славянск-на-Кубани – Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь. Предварительно, водитель грузовика MAN не выдержал безопасное расстояние с проезжающим впереди большегрузом DAF. В результате фуры столкнулись.

- Водитель автомобиля MAN от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД.

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